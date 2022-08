ANSA - San Siro, Galliani aderisce al Comitato per il sì al nuovo stadio

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ex ad del Milan e senatore di Forza Italia, ha dato la sua adesione al Comitato SanSiro che è favorevole alla realizzazione del nuovo stadio da parte di Inter e Milan. "Con grande entusiasmo comunichiamo che Adriano Galliani ci ha appena comunicato che aderisce al comitato SanSiro! - ha spiegato uno dei promotori, il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico -. Subito dopo la chiusura del calciomercato organizzeremo un incontro per definire la migliore strategia comunicativa per dare risalto al nostro impegno civico, per portare avanti un progetto fondamentale per rilanciare il distretto di San Siro".