Ante Rebic è il secondo miglior marcatore croato dei principali campionati europei

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibra ma, almeno per il momento, in via Aldo Rossi c’è già. Ante Rebic due estati fa era atterrato a Malpensa con tanti dubbi e la fedina penale sporca: inserito in un Diavolo che puntava alla qualificazione nelle grandi coppe europee, il croato si portava dietro la pesante squalifica in competizioni UEFA per quattro giornate, dopo un intervento killer dei tempi dell’Eintracht. E proprio Francoforte era la destinazione a cui poteva fare ritorno nel gennaio scorso, dopo mesi in cui era stato pressoché nullo in un Milan allo sbando sotto la guida di Giampaolo. Poi l’arrivo di Ibra e il cambio di modulo gli hanno dato una seconda vita in rossonero, ed Ante si è dimostrato protagonista assoluto sia in fase di assistenza dei compagni che dal punto di vista realizzativo. Rebic nella seconda parte di stagione ha segnato 11 gol, più di tutti, anche del totem svedese. Un andamento che si sta verificando nell’annata annuale: 1 solo gol per lui nel girone d’andata, 5 invece negli 8 ritorni disputati. Per quello che riguarda i cinque principali campionati europei, tra i calciatori della Croazia, prestigiosa nazionale vice-campione del mondo, è il secondo miglior marcatore. Davanti a lui solo il suo omonimo Budimir, ex conoscenza del nostro calcio, con 7 gol per l’Osasuna. Ma se il finale di stagione di Rebic sarà positivo come l’anno scorso, l’ex Crotone verrà presto spodestato.

Giovanni Picchi