Antonelli: "Male il Milan, diversi giocatori non hanno risposto alle esigenze e alle aspettative di Giampaolo"

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, l'ex Genoa e Milan Roberto Antonelli ha parlato del momento dei rossoneri: "Diversi giocatori non hanno risposto alle esigenze e alle aspettative di Giampaolo: Suso e Paquetà, in particolare, non si sono adattati bene al sistema di gioco. E' difficile spiegare questo momento, troppi singoli non stanno dando abbastanza. I rossonerisono senza identità e senza gioco, eppure le individualità importanti ci sono eccome. Leao mi sta piacendo molto, dei nuovi abbiamo visto solo lui ma anche Rebic è un giocatore interessante. Secondo me servirebbe dare un po' più di fiducia ai giovani e, soprattutto, nei confronti di chi scalpita più degli altri per scendere in campo. Difficile dire se si sia perso il senso di identità."