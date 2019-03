Antonini: "Il Milan va bene così, al massimo prenderei un centrocampista e un esterno d'attacco"

Luca Antonini, ex difensore rossonero ora agente, è intervenuto a Sky Sport e ha detto la sua sulla rosa attuale milanista: "Il Milan secondo me va bene così, io al massimo prenderei un centrocampista ed un esterno d'attacco per far rifiatare Suso. Rino l'ho avuto come compagno, è un ragazzo di un'intelligenza straordinaria".