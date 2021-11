Aquilani su Fiorentina-Milan: "Promette sempre spettacolo"

Intervistato dai canali social della Fiorentina, il doppio ex di giornata, Alberto Aquilani, ha parlato così dei ricordi delle sfide contro il Milan, e viceversa: "Era sempre impegnativa, qualsiasi fosse la mia parte. Ricordo il gol che ho fatto a Milano, quando vincemmo 1-3. Era la prima volta che tornavo a San Siro dopo l’anno trascorso lì. La partita promette sempre spettacolo. Per me poter indossare la maglia numero 10 era un orgoglio, qui era libera e ho deciso di prenderla, nonostante mi avessero consigliato di evitare".