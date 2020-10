Arbitri 5^ giornata Serie A: Milan-Roma a Giacomelli

Designati gli arbitri per le gare della quinta giornata di Serie A stagione 2020-2021.

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, quindi le presenze e le stagioni in Serie A, oltre alle statistiche prodotte in questo torneo.

Atalanta – Sampdoria: Calvarese

Peretti – Muto

IV: Volpi

VAR: Banti

AVARr: Tegoni

Benevento – Napoli: Doveri

Rocca – Affatato

IV: Pezzuto

VAR: Valeri

AVAR: Passeri

Cagliari – Crotone: Di Martino

Paganessi – Di Gioia

IV: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Di Iorio

Fiorentina – Udinese: Fourneau

Preti – Mastrodonato

IV: Piccinini

VAR: Mariani

AVAR: Del Giovane

Genoa – Inter: Massa

Alassio – Bottegoni

IV: Manganiello

VAR: Di Bello

AVAR: Liberti

Juventus – H. Verona: Pasqua

De Meo – Imperiale

IV: Ghersini

Var: La Penna

AVAR: Cecconi

Lazio – Bologna: Irrati

Fiorito – Zingarelli

IV: Dionisi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Vuolo

Milan – Roma: Giacomelli

Ranghetti – Mondin

IV: Fabbri

VAR: Nasca

AVAR: Vivenzi

Parma – Spezia: Marini

Bindoni – Annaloro

IV: Pairetto

VAR: Orsato

AVAR: Galetto

Sassuolo – Torino: Guida

Valeriani – Costanzo

IV: Prontera

VAR: Di Paolo

AVAR: Lo Cicero