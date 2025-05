Archetti consiglia: "Al Milan serve un allenatore esperto, di carisma e abituato a muoversi nelle mille complicazioni del nostro campionato"

Pierfrancesco Archetti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla situazione del Milan paragonata a quella della Juventus: "Le macerie attorno al Milan sono una catasta più alta e fresca. Ottavo posto in campionato, finale di Coppa Italia che ha accentuato amarezza e necessità di una rivoluzione radicale, posto nelle coppe difficile da raggiungere e in ogni caso sarà un’Europa minore. L’innamoramento improvviso per Vincenzo Italiano è comprensibile, visti i risultati del Bologna e le conseguenze della sfida di mercoledì all’Olimpico. Però c’è la sensazione che il club brancoli nel buio, perché la ricerca dell’allenatore non deve prescindere da quella del direttore sportivo.

Rispetto alla Juve, il Milan ha una proprietà straniera, ma almeno pare sia stato compreso che la caccia internazionale di un tecnico non deve avere un altro seguito. In questo momento con Italiano c’è anche Massimiliano Allegri nella lista delle preferenze. Vale anche in questo caso l’identikit juventino: serve una guida esperta, di carisma e abituata a muoversi nelle mille complicazioni del nostro campionato. Perché gli esperimenti sono costati un prezzo troppo alto".