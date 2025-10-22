Archetti: "Il Milan giocherà col Pisa, poi guarderà Napoli e Inter scontrarsi dopo le due trasferte di Champions"

Pierfrancesco Archetti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan e sulla Serie A: "Il Milan non era primo da solo dall’ottava giornata del 2023-24: si sente forte e venerdì riceverà il Pisa, poi guarderà le sue rivali scontrarsi. Già, perché una settimana calda aspetta Napoli e Inter, che si vedranno sabato 25 ottobre, ma prima sono impegnate nelle trasferte di coppa. Le due favorite hanno stati d’animo diversi: Antonio Conte sta raccogliendo i cocci delle tre sconfitte consecutive in trasferta, Eindhoven sarà un altro banco di prova. Ci sarà un’altra formazione rabberciata, che non ricorda le soluzioni d’emergenza della passata stagione, perché i ruoli sono più coperti, ma è stato rivelato un abbassamento di qualità e anche di comprensione a Torino, dove gli assenti erano numerosi.

Il livello di approssimazione sabato è arrivato in profondità, ha lasciato la superficie e non c’è stata la giocata risolvi-enigmi come in altre partite non esaltanti del Napoli. La coppa in un certo senso potrebbe anche aiutare a togliersi di dosso le angosce e Conte ordinerà ai magazzinieri di non portare in Olanda le scarpe da ballerina, come da sua spiegazione per l’inconsistenza della sua squadra di fronte ai granata ben disposti, ma nel bagaglio dovrà esserci la cattiveria nell’ultimo quarto di campo. Si è parlato tanto nella scorsa stagione delle settimane di riposo che il Napoli trascorreva quando le rivali erano impegnate invece in Europa. Adesso sul golfo è tornata una programmazione normale per un club di vertice, il ritmo incessante campionato-coppe, e dopo le prime due uscite i campioni d’Italia avevano battuto, non senza smagliature, Pisa e Genoa".