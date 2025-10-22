Espulsioni, rigori, gol: in Europa è strapotere Psg dopo il 7-2 con cui i francesi hanno umiliato il Bayer Leverkusen

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Espulsioni, rigori, gol: in Europa è strapotere Psg. Dopo il 7-2 con cui i francesi hanno umiliato il Bayer Leverkusen nella terza giornata della Champions League, Parigi si inchina alla squadra orchestrata al meglio da Luis Enrique. "Notte magica" titola L'Equipe, che elogia la corsa impeccabile dei campioni in carica, in testa a punteggio pieno in compagnia di Inter e Arsenal, e saluta il ritorno in campo con gol di Ousmane Dembélé. "Fin dall'inizio della stagione l'obiettivo era di arrivare tra le prime otto e il più in alto possibile - dice il vincitore del Pallone d'oro 2025 -. Sappiamo che rispetto allo scorso anno, quando è stato molto difficile, abbiamo iniziato molto bene". Quanto al metodo Luis Enrique Dembelè spiega: "Se non sei al 100%, se non ti impegni, non giochi. Con l'allenatore devi dare il massimo. È la formula giusta per rimanere competitivo". E poi l'augurio all'amico Kylian Mbappé di essere il prossimo Pallone d'oro: "Lo spero. Se lo merita, data la sua carriera.

Ha iniziato molto bene la stagione, sta solo segnando gol. È un amico. Spero che continui così". Da Luis Enrique un messaggio al resto d'Europa che gioca: "E' difficile vedere una squadra che vuole vincere tutto - dice il tecnico spagnolo -. Ci siamo riusciti l'anno scorso, quest'anno puntiamo a vincere di nuovo tutto. Sarà molto complicato, ma abbiamo la stessa fiducia della passata stagione. Pensiamo che il nostro obiettivo sia reale. Sarà molto difficile perché ci sono quattro o cinque squadre nel nostro campionato allo stesso livello. Ma siamo esigenti e vogliamo continuare su questa strada". (ANSA).