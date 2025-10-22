Tomori: "Quest'anno è una seconda vita per tutti. La scorsa stagione non è andata bene, ma ora il clima è diverso"

vedi letture

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

È una tua seconda vita in rossonero?

"Sì, secondo me per tutti è così. L’anno scorso non è andata bene. Quest'anno abbiamo nuovi giocatori, un nuovo allenatore e adesso il clima è diverso: abbiamo iniziato bene la stagione e vogliamo continuare così, non solo nei singoli, ma anche per la squadra. A me il mister ha chiesto certe cose e io cerco di farle sul campo sono contento per le mie prestazioni e per come sta giocando la squadra".

RINFORZI IN DIFESA A GENNAIO?

Il Milan è primo in Serie A in questo momento, ma siamo solo alla 7^ giornata di campionato e la strada per arrivare a maggio è ancora lunghissima. Max Allegri predica calma, il focus della sua squadra deve essere solo sul lavoro quotidiano. Troppo presto per guardare la classifica, come ripete spesso tutto si deciderà da marzo in poi: se il Diavolo sarà in buona posizione anche in quel momento, allora anche lui potrà dire la sua per lo scudetto. L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che, per lottare per il campionato, ad Allegri servirà una mano anche dal mercato. In particolare servirà qualcosa in difesa dove manca un centrale di qualità e di esperienza visto che dietro ai "big" Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Koni De Winter c'è solo il giovanissimo David Odogu. Inizialmente il Milan doveva giocare a quattro dietro, ma ora che Allegri ha trovato la quadra con la difesa a tre serve necessariamente un giocatore pronto in più in quella zona di campo.