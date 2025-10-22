Serie A, gli arbitri dell'8^ giornata: Mariani arbitra Napoli-Inter, Zufferli per il Milan
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - E' Maurizio Mariani l'arbitro designato per Napoli-Inter, big match dell'8/a giornata della Serie A, in programma sabato alle 18. Milan-Pisa (domani alle 20.45) sarà diretta da Luca Zufferli, mentre Sassuolo-Roma (domenica alle 15) è stata affidata a Gianluca Manganiello. L'arbitro di Lazio-Juventus, posticipo domenicale alle 20.45, è Andrea Colombo. (ANSA).
