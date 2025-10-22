Record negativo di gol in Serie A. Secondo Condò, è un trend che dura da inizio stagione

di Federico Calabrese

Record negativo per la Serie A: quella che si è appena conclusa p stata la giornata meno prolifica di sempre del campionato a 20 squadre, con soltanto 11 reti segnate nelle 10 partite giocate. 

Paolo Condò, sul Corriere della Sera, ha dichiarato: "Nelle prime sette giornate la Serie A ha smarrito 40 gol rispetto all'anno scorso. E' un'enormità che balza all'occhio in un weekend povero, ma è da agosto che si procede in questa nevrotica siccità".