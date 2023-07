Arda Guler: "Tanti club mi hanno fatto un'offerta, ma appena è apparso il Real Madrid tutto il resto ha perso valore"

MilanNews.it

Su di lui c'erano anche Barcellona e Milan e i blaugrana sembravano aver anticipato tutti. Alla fine, però, Arda Guler ha scelto il Real: "Ci sono state tante offerte, ma la mia priorità è sempre stata il Real Madrid", ha assicurato in conferenza stampa dopo la presentazione.

No a una cessione: "Mi sento pronto, voglio lavorare e cercherò di dare tutto. Escludo la possibilità di un prestito: voglio restare qui. Se mi daranno l'opportunità di giocare, ci proverò. Sono qui per questo, non voglio andare in un'altra squadra".

Idoli: "Cristiano Ronaldo, Özil, Guti... Voglio essere una leggenda come loro. Sono qui per questo. Ozil è come un fratello, mi ha detto che è il club più importante del mondo. Mi ha dato tanti consigli".

La telefonata di Carlo Ancelotti: "Mi ha chiamato il mister e mi ha detto che voleva vedermi dal vivo. Mi ha detto dove mi avrebbe impiegato, abbiamo parlato tanto".

Offerta del Barcellona: "Ripeto che sono stati tanti i club che hanno presentato un'offerta. Ma appena è apparso il Real Madrid, tutto il resto ha perso valore, non hanno avuto nemmeno bisogno di convincermi".

L'addio al Fenerbahce: "Emotivamente lasciare il Fenerbahce è stata davvero dura. Ce la farò, anche loro vogliono che abbia successo nella mia carriera".