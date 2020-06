Argentina, Bilardo dichiarato positivo al COVID-19 per errore

È di ieri la notizia che Carlos Bilardo, ct dell'Argentina campione del mondo nel 1986, era risultato positivo al coronavirus. È arrivata però la smentita del fratello Jorge, che ha dichiarato che si è trattato di un errore: "Mio fratello non ha nulla, c'è stato un errore in laboratorio". Bilardo era stato ricoverato sabato a seguito di un test positivo al COVID-19 pur non mostrando alcun sintomo. 82 anni, Bilardo soffre di una malattia neurodegenerativa e attualmente vive in una casa di riposo nel quartiere di Almagro, a Buenos Aires, dove altre 10 persone sono risultate positive al COVID-19.