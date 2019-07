Arsenal, Ceballos: "Emery importante, sapevo di avere la sua fiducia"

Il neo acquisto dell'Arsenal Dani Ceballos ha parlato al sito ufficiale dei Gunners per raccontare la sua scelta: "Sono orgoglioso di poter vestire questa maglia. E' un passo avanti nella mia carriera. Perché l'Arsenal? Sapevo di avere la fiducia del tecnico, per me è stato importante. Sono davvero felice. Ho visto le gare dei Gunners contro Fiorentina e Bayern, ci sono tanti giovani che però hanno già grande esperienza. Il mio arrivo in prestito? Darò il massimo a prescindere, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".