AS - Asensio va con Jorges Mendes: la separazione dal vecchio procuratore è stata consensuale

© foto di Federico Titone

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, la separazione da parte di Marco Asensio dal suo vecchio agente Horacio Gaggioli per passare a Jorge Mendes, è stata consensuale. Un passo importante per il suo futuro, scrivono in Spagna. Avendo il contratto in scadenza nel 2023, l’avvenire del giocatore del Real Madrid è incerto. La concorrenza nei Blancos di Carlo Ancelotti è tanta, e Asensio vorrebbe giocare con più continuità in vista dei Mondiali in Qatar. In questo senso, il Milan potrebbe fare al caso del giocatore, che comunque è seguito anche da altri club.