Atalalanta, Gasperini: "Vogliamo regalare un sogno ai nostri tifosi"

Gian Piero Gasperini ha analizzato il successo dell'Atalanta sul Genoa ai microfoni di Sky Sport: "Sono state tutte partite importanti, questa ancora di più. Man mano che ci si avvicina alla fine sono tutte determinanti, la matematica dice che mancano pochi punti. È una vittoria che ci mette in condizione di affrontare la finale di Coppa Italia nel migliore dei modi. È una squadra straordinaria per la testa di tutti i calciatori, questo è l'aspetto più importante poi viene tutto il resto. Durante la settimana anche noi ci poniamo delle domande, ma man mano che ci avviciniamo alla gara sparisce ogni timore e quando siamo in prossimità della partita abbiamo solo voglia di giocare. Oggi era difficile perché era la prima partita che giocavamo di pomeriggio da molto tempo e non c'era freschezza in molti, ma abbiamo sopperito nel secondo tempo. Futuro? In questo momento stiamo vivendo qualcosa di fantastico, tutti questi discorsi non li capisco, con il presidente ho un grande rapporto e conosce le mie idee. Dobbiamo arrivare a questo punto, poi non so che futuro avrà l'Atalanta, ma oggi come oggi non ci interessa. Siamo tutti concentrati nel dare soddisfazione a questa gente che ci sta seguendo con entusiasmo. Bergamo non è Roma o Napoli, ci seguono in migliaia, verranno anche a Roma. Non possiamo sbagliare, vogliamo regalare un sogno a questa gente".