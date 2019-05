L'Atalanta ha superato il Genoa per 2-1: i bergamaschi sono passati in vantaggio con Barrow nel secondo tempo, raddoppiando poi con Castagne. A nulla è servita la rete di Pandev, arrivata troppo tardi per il Grifone. I bergamaschi si portano quindi a +6 rispetto al Milan, stasera obbligato a vincere per mantenere vive le residue speranze di qualificazione alla prossima Champions.