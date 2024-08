Atalanta, ecco l'ufficialità di Brescianini. Al Milan il 50% dell'intero ammontare

Marco Brescianini è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo aver svolto domenica le visite mediche con il Napoli, nella giornata di lunedì l'oramai ex giocatore del Frosinone si è sottoposto nuovamente a questo iter ma per l'Atalanta in questo caso, che ha sfruttato l'intoppo Cajuste per soffiare da sotto il naso dei partenopei il centrocampista classe 2000.

Nella giornata di oggi, dunque, l'Atalanta ha ufficializzato Brescianini, operazione che gioverà a livello tecnico ai bergamaschi, mentre economico a Frosinone e Milan, che riceverà il 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

Il trasferimento è stato valutato 12 milioni di euro totali, fra il prestito - 1 milione - e l'obbligo di riscatto che verrà esercitato dopo febbraio per circa 11 milioni.

Questo il comunicato ufficiale:

"Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Frosinone Calcio - a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 24enne centrocampista che nello scorso campionato di Serie A ha totalizzato 36 presenze, impreziosite da 4 reti e 2 assist-gol.

Nato il 20 gennaio 2000, è cresciuto calcisticamente nel Milan arrivando a esordire in prima squadra nell’agosto del 2020 in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Dopo le esperienze in prestito tra il 2020 e il 2023 prima alla Virtus Entella, poi al Monza e infine al Cosenza, collezionando in totale oltre 70 presenze e 5 gol in Serie B e meritandosi nell’agosto del 2021 anche la sua prima convocazione nell’Italia U21, ritrova la massima serie la scorsa stagione quando viene acquistato a titolo definitivo dal Frosinone nell’estate del 2023.

Con i ciociari disputa un campionato da protagonista, giocando 36 partite (su 38) e realizzando anche 4 reti (la prima il 29 ottobre a Cagliari, poi si ripete nelle gare con Milan, Juventus e Salernitana) e mettendo a referto anche 2 assist.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".