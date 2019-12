Atalanta-Milan 1-0 al primo tempo, rossoneri in balia dell'avversario

Quarantacinque minuti da incubo per il Milan, totalmente in balia dell'Atalanta per tutta la prima frazione di gioco. I padroni di casa trovano il vantaggio nei primi minuti con una grandissima giocata di Gomez, che scherza Conti e fulmina Donnarumma con una conclusione che si insacca sotto il sette. Il Milan non riesce a reagire e l'Atalanta sembra sempre in controllo della gara. C'è un dato che riassume perfettamente il primo tempo da incubo dei rossoneri: 0 tiri in porta per Suso e compagni.