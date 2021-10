Atalanta-Milan, ancora una volta Tonali MVP: "Prestazione a tutto campo"

Tramite i suoi profili social, il Milan ha comunicato il migliore in campo fra i rossoneri nel match di ieri contro l’Atalanta. È stato votato ancora una volta Sandro Tonali, autore dell’ennesima grande prova di questa stagione. La società rossonera ha scritto: “Eccezionale in entrambe le fasi, una prestazione a tutto campo per Sandro”.

Exceptional in both defence and attack: an all-round performance earns Tonali the @emirates MVP award against Atalanta



Eccezionale in entrambe le fasi: una prestazione a tutto campo per Sandro, il vostro MVP di #AtalantaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/RHcSHsWSsS