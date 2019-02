Atalanta-Milan, il confronto e le statistiche fra i due allenatori

Alla vigilia della 24esima giornata 2018-2019 sono tre gli incroci. Sempre dalle panchine di Atalanta, Gian Piero Gasperini, e Milan, Ivan Gattuso.

Il bilancio vede in vantaggio il nerazzurro che ha sempre raccolto punti e conquistato anche l’unica vittoria che rintracciamo negli almanacchi. Gattuso per conquistare a sognare un posto nella prossima Champions League dovrà così abbattere un tabù.

Curiosamente per Gasperini il rendiconto delle sfide in Serie A contro il Milan è in perfetto equilibrio: 6 vittorie, 7 segni X, 6 sconfitte. Soprattutto, da quando allena l’Atalanta è in serie positiva, tanto che il più recente KO risale alla stagione 2015-2016, l’ultima alla guida del Genoa, poi sono arrivati 1 successo e 4 pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E GATTUSO IN CAMPIONATO

1 vittoria Gasperini

2 pareggi

0 vittorie Gattuso

5 gol fatti squadre di Gasperini

3 gol fatti squadre di Gattuso