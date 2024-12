Atalanta-Milan, oggi la conferenza stampa di Paulo Fonseca

Il Milan non fa neanche in tempo a godersi i sei gol rifilati al Sassuolo in Coppa Italia che deve già ritrovare la concentrazione e prepararsi all'importantissimo impegno di venerdì sera alle 20.45 quando, al Gewiss Stadium, sfideranno l'Atalanta che al momento si trova al secondo posto ed è una delle squadra più in forma d'Europa. È già giorno di vigilia e per questa ragione a Milanello ci sarà la conferenza stampa di Paulo Fonseca al centro sportivo di Milanello: l'appuntamento è alle 14:15.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it