Atalanta-Milan, presenza numero 100 in Serie A per Theo Hernandez

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di questa sera è stata la presenza numero 100 in Serie A per Theo Hernandez, che all'uscita dal campo di Calabria ha anche indossato la fascia di capitano del Milan.

Il terzino francese, arrivato nell'estate del 2019 dal Real Madrid per più di 20 milioni di euro, ha raggiunto questo traguardo all'inizio della quarta stagione con addosso i colori rossoneri: nel massimo campionato italiano si è messo in mostra con i suoi 19 gol e 17 assist.