Atalanta-Milan, riecco CDK: il belga contro il suo passato recente (e scottante)

Sabato sera, ore 18:00 al Gewiss Stadium, si gioca Atalanta-Milan. Che vuol dire anche Charles De Ketelaere contro il suo recentissimo passato. Il belga, in prestito ai bergamaschi in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro (più percentuale sulla rivendita), con la Dea ha finalmente trovato il gol (1 in Serie A e 1 in Europa League) dopo una stagione intera a bocca asciutta in rossonero, ma nonostante l'impiego costante, finora 16 presenze in tutte le competizioni, non è ancora riuscito a sbocciare come ci si aspettava.

L'età ovviamente è tutta dalla sua, così come le dati tecniche. Le metterà in campo proprio sabato, visto che partirà titolare contro la sua ex squadra. Con l'infortunio di Scamacca il tridente di Gasperini lo formeranno Koopmeiners e De Ketelaere alle spalle di Lookman, unica punta. Il belga quindi verrà utilizzato ancora una volta in una posizione decentrata, presumibilmente sul centrodestra. Non abbiamo dubbi che sentirà in modo partiolare la sfida.