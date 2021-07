Atalanta, si complica la pista per Koopmeiners: possibile ritorno di fiamma per Pobega

Per l'Atalanta si complica la pista che porta a Teun Koopmeiners, centrocampista dell'AZ Alkmaar, a causa della valutazione molto alta del club olandese (poco meno di 20 milioni di euro). Per questo, secondo il Corriere di Bergamo, non è escluso un ritorno di fiamma per Tommaso Pobega, anche se non sarà facile per i bergamaschi convincere il Milan a cedere il suo giovane mediano dopo le scintille delle ultime sessioni di mercato.