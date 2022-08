Atletico Madrid, risolti i problemi burocratici: Griezmann registrato per la Liga

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo che ieri il nome di Antoine Griezmann non compariva nella rosa dei giocatori iscritti alla lista della Liga dell'Atletico Madrid, un campanello di allarme si è acceso nei tifosi dei colchoneros. Un timore durato però solo il tempo di una notte, perché come riporta RMC Sports, l'Atletico è riuscito a risolvere i problemi burocratici che non gli permettevano di inserire l'ex Barcellona in lista, iscrivendolo questa mattina. Griezmann, dunque, sarà a disposizione di Simeone per l'esordio in Liga della squadra di Madrid.