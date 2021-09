Atletico Madrid, Simeone: "Il Milan è cresciuto, si vede il lavoro di Pioli"

Diego Simeone è intervenuto alla vigilia di Milan-Atletico Madrid, commentando l'incrocio di Champions con i rossoneri: “Mi fa molto piacere rivedere il Milan in Champions. Ha fatto molto bene in questa competizione e sa cosa significa vincerla. In questi anni la squadra è cresciuta molto e sta facendo molto bene nel campionato italiano. È una squadra che gioca molto bene, una squadra veloce. La mano di Pioli si vede in modo netto in questa crescita”