Attesa per lo sbarco di Morata, a Malpensa presenti bambini e tifosi vari

A breve, non più tardi delle 19, dovrebbe sbarcare a Malpensa Alvaro Morata, nuovo attaccante del Milan per la stagione 2024/25. In attesa di raccogliere le prime immagini dello spagnolo in Italia il nostro inviato all'aeroporto racconta di come, oltre agli addetti ai lavori, siano presenti anche diversi tifosi con parecchi bambini al seguito, in attesa che Morata sbarchi e si affacci per un saluto.

La conferenza stampa di presentazione dello spagnolo è prevista per domani mattina alle ore 12, mentre nel pomeriggio (ore 17.30) Morata avrà il primo contatto diretto con i tifosi milanisti al nuovo Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano.