AUDIO MN - Ricorso per Rebic, Avv. Vizzino: "Estistono circostanze attenuanti come nel caso Morata"

Luis Vizzino, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è stato ospite per MilanNews in Podcast, per valutare le possibilità del Milan di ottenere il ricorso sulla squalifica di Ante Rebic, ed una conseguente riduzione da due ad una giornata di squalifica: "Si decide di fare ricorso perché a mio avviso, esistono delle circostanze attenuanti dal codice di giustizia FIGC. Un po' quello che si è verificato nel caso Morata. Non conosciamo esattamente il referto, non conosciamo la gravità, ma con le circostanze attenuanti si può ottenere uno sconto di pena. Se dalla lettura del referto non emergesse un comportamento così grave, ci sarebbero buone possibilità di accoglimento del ricorso".

Clicca sul player per ascoltare l'intervista integrale.