Auriemma: "Ho l'impressione che Conte non sarà al Napoli l'anno prossimo"

Il futuro di Antonio Conte è incerto. Al momento il tecnico del Napoli pensa alle ultime otto gare di campionato nella speranza di tenere testa all'Inter fino alla fine. Allo stesso tempo l'allenatore pugliese ha sempre dribblato le domande sul suo futuro, che gli vengono poste regolarmente nonostante abbia ancora un contratto di due anni. A parlare della situazione di Conte, il telecronista di fede azzurra Raffaele Auriemma intervenuto nel corso di Area Fritta, podcast della pagina social Chiamarsi Bomber.

Le parole di Auriemma su Antonio Conte: "Sentendo Antonio Conte, ho il sospetto che non sarà al Napoli l’anno prossimo. Perché lui elude ed evita la risposta, anche su domande piuttosto precise: vuol dire che non vuole sbilanciarsi e non vuole prendere in giro le persone. Quando dice di voler giocare le ultime 8 partite e poi pensare al futuro, quale futuro? Il suo? Quello del Napoli? Quello suo nel Napoli? Io credo che un allenatore che sia convinto di rispettare quel contratto, perché il Napoli non pensa di mandarlo via, può anche sbilanciarsi dicendo alla gente di giocare le ultime otto partite e poi costruire un Napoli ancora più forte".