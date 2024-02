Avversarie del Milan in Europa League: chi agli ottavi? Le opzioni

Sono queste le possibili avversarie del Milan negli ottavi di Europa League:

• Brighton (Inghilterra)

• Leverkusen (Germania)

• Liverpool (Inghilterra)

• Rangers (Scozia)

• Slavia Praga (Rep Ceca)

• Villareal (Spagna)

• West Ham (Inghilterra)

Sorteggio il 23 febbraio ore 12 a Nyon; sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su DAZN e Sky (su Sky Sport 24 canale 200 in diretta televisiva) e in live testuale su MilanNews.it e in live Twitch sul canale ufficiale di MilanNews.it.

Andata (a San Siro) il 7 marzo, ritorno in trasferta il 14 marzo.