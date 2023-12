Avvilente la differenza tra i primi e i secondi tempi rossoneri: i numeri

vedi letture

Il Milan non scende in campo nei secondi tempi: è diventato un brutto trend per i rossoneri questa stagione con tante rimonte subite, due su tutte quelle con il Napoli e con il Lecce dopo che il Diavolo aveva chiuso entrambi i primi tempi in vantaggio di due reti. A testimoniare la grande differenza tra i primi e i secondi tempi della squadra di Pioli, ci sono anche i numeri che inchiodano i rossoneri.

Nei primi tempi, solo l'Inter ha conquistato più punti del Milan: 35 a 33. I rossoneri hanno chiuso solo una volta la prima frazione di gioco in svantaggio, proprio nel derby contro i nerazzurri. Inoltre sono il miglior attacco (16) a braccetto con i cugini e la terza miglior difesa (5) dietro alla squadra di Inzaghi e alle torinesi.

Quando si rientra dall'intervallo però, inspiegabilmente, tutto cambia. Nei secondi tempi infatti i rossoneri hanno perso sei volte ma soprattutto hanno un rendimento offensivo e difensivo tra i peggiori: solo 10 gol fatti, ultimi se si considerano le prime sei squadre in classifica, e ben 13 gol subiti, meglio solo di Empoli, Salernitana, Cagliari e Sassuolo.