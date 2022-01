B. Longhi: "Lo stato del terreno di San Siro è disagevole"

Nell'ultimo periodo il manto erboso di San Siro è stato particolarmente sollecitato e lo sarà ancora in questo fine settimana, con Inter-Venezia prevista per sabato e Milan-Juventus per domenica. Il giornalista Bruno Longhi ne parla così su Twitter: "Nessuno si è accorto dei rimbalzi strani del pallone sul green di San Siro? Lo stato del terreno è disagevole e nei prossimi giorni condizionerà chi scenderà in campo nel giro di poche ore: Inter e Venezia sabato, Milan e Juventus domenica".