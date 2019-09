Bacca: "Onorato di aver giocato il derby. Può segnare una stagione"

Carlos Bacca, ex attaccante del Milan, ora in forza al Villarreal, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del derby della Madonnina: "Sono orgoglioso e onorato di aver avuto la possibilità di giocare una partita così importante nella mia carriera, realizzando uno dei gol decisivi di quello storico 3-0 che infliggemmo all'Inter il 31 gennaio 2016. Alex ci portò in vantaggio, poi ci pensammo io e Niang a chiuderla nel secondo tempo. Il derby è una gara capace di segnare un'intera stagione, ve lo garantisco. Quello è stato senza alcun dubbio uno dei momenti più belli. Il gol nel derby, le tante reti segnate in due stagioni, la vittoria della Supercoppa italiana contro la Juventus... Ricordo tutto con grande affetto e ci tengo a mandare ai milanisti uno speciale in bocca al lupo in vista della partitona di questa sera. Mi auguro che il risultato finale sia lo stesso del 2016 (ride, ndr)"