Baiano su Pioli e Ranieri: "Due persone equilibrate. Quando eravamo alla Fiorentina insieme..."

Dal 1993 al 1995, Stefano Pioli, ai tempi difensore, è stato allenato alla Fiorentina da Claudio Ranieri, attuale tecnico del Cagliari e avversario stasera del Milan. In quella squadra c'era anche l'attaccante Ciccio Baiano, il quale ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Pioli era silenzioso, ma aveva leadership. Quando parlava in campo o nello spogliatoio dava sicurezza. La stessa di Ranieri che motivava senza appesantirci, senza troppo stress e caricandosi sulle sue spalle le pressioni maggiori. In questo sono uguali ancora oggi: due persone equilibrate, che non urlano, che trasmettono un evidente senso di appartenenza, che non si esaltano e non si deprimono. Quando sento parlare Stefano ascolto una persona che sa tanto di calcio, che ha grandi competenze.

Dopo il 5-1 nel derby immagino non abbia ribaltato sedie e tavolo. Ranieri ha lo stesso atteggiamento, lo stesso approccio ai giocatori e all’ambiente e certamente le stesse competenze. A noi, e a Pioli, diceva: 'Prima dovete essere uomini, poi calciatori'. A Stefano auguro di essere protagonista in campionato e Champions, e so che potrà esserlo. A Ranieri la salvezza: con la sua esperienza saprà cambiare la mentalità del gruppo. Un conto è lottare per vincere la B, un altro lottare per restare in A".