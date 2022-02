Baiocchini: "Giroud a Londra ha giocato 71 derby, sabato potrebbe essere il primo di Milano per lui"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle condizioni di Ibrahimovic e Giroud in vista del derby di sabato: “Potrebbe essere il primo derby per Giroud. Non in senso assoluto perché a Londra ne ha giocati 71 e ha segnato anche 21 gol. Il derby di Milano però è unico: Giroud non l’ha mai giocato e non ha nemmeno mai affrontato l’Inter. Allora credo che ci tenga particolarmente a scendere in campo in questa partita così sentita, anche perché quando è stato impiegato in questa stagione ha fatto sempre bene: 14 partite, 5 gol ma soprattutto ha dato la sensazione di essere un attaccante pronto a dare quel qualcosa in più al Milan. Spesso ha giocato Ibra titolare e Giroud è stata l’alternativa, però Ibra non sta bene. Questa mattina non si è allenato con il gruppo, si è allenato solo in palestra e poi ha fatto fisioterapia e cure. Sta cercando di recuperare ma c’è anche da considerare il fatto che il derby si giocherà sabato e ci sono solamente gli allenamenti di domani e dopodomani per rivederlo in eventualmente in campo con i compagni, e se tornasse o domani o dopodomani, a 1 o 2 giorni dalla sfida contro l’Inter credo che le probabilità che vada in campo Giroud siano più alte visto che il francese si è allenato e sta bene, e soprattutto nella sua ultima presenza da titolare, contro la Roma, in 17 minuti aveva fatto un gol e un assist”.