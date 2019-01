Baiocchini: "Higuain deluso dall'incertezza sul suo futuro"

Manuele Baiocchini, a Sky Sport 24, ha parlato così di Higuain: “Qualcosa sta succedendo, altrimenti Gattuso non si sarebbe esposto così tanto facendo capire che Higuain ha chiesto la cessione. Higuain c’è rimasto male per l’incertezza riguardo al suo futuro, perché il Milan non gli ha dato certezza riguardo al riscatto. Higuain vuole decidere lui quando e dove andare. Già in estate, aveva mal sopportato questo trasferimento perché era un prestito. In questo momento non è felice, non per la squadra Milan ma per come stanno andando le cose”