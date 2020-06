Baiocchini: "Ibrahimovic salvo sorprese non resterà al Milan"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, escludendo una possibile conferma in rossonero oltre il termine della stagione: "Il punto interrogativo possiamo quasi toglierlo, Ibrahimovic non resterà al Milan salvo grandi sorprese. Nell'immediato però serve ai rossoneri, si allena il più possibile per cercare di rietrare il prima possibile, vorrebbe tornare nella partita contro la Roma".