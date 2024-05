Baiocchini: "Il Milan sta valutando Gallardo, viene considerato ottimo allenatore"

Il casting per la panchina del Milan si arricchisce con un nuovo nome, Marcelo Gallardo. In diretta su Sky Sport 24 Manuele Baiocchini ne parla così: “Gallardo è un allenatore che il Milan sta valutando. È stato proposto, è stato proposto anche un mese fa, quando il Milan si stava già guardando intorno per la scelta del prossimo allenatore. E stato valutato, è considerato un ottimo allenatore ma c’è un grande scoglio, il suo contratto con l’Al Ittihad, squadra saudita che gli garantisce 22 milioni netti a stagione.

Qual è la chiave di volta? Che Gallardo non sta andando bene nella Saudi League, ha perso le ultime tre partite e quindi gli sceicchi sono insoddisfatti del suo rendimento. Si parla di un possibile esonero, di risoluzione del contratto, e in quel contesto può inserirsi davvero il Milan se fosse veramente interessato ad approfondire il discorso per proporgli un contratto come nuovo allenatore del Milan”.