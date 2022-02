Baiocchini: "Il rinnovo di Ibra è complicato ma verrà tirata una linea a fine stagione"

Manuele Baiocchini è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la questione legata al rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic: “Per il rinnovo di Ibrahimovic verrà tirata una linea a fine anno e si deciderà il da farsi. Il Milan aveva già impostato questo tipo di contratto di Ibrahimovic molto sui bonus, con una parte fissa molto bassa ed una parte bonus molto ampia a seconda delle partite giocate e dei gol segnati con un tetto massimo di sette milioni di euro. Da una parte Ibra non vuole fare la mascotte ma dall’altra Pioli sa che è un giocatore ingombrante in senso buono e vuole sempre giocare. È un rinnovo complicato, ma non credo che ci sia una possibilità che le parti si lascino in malo modo. Sarà una decisione presa di comune accordo a fine stagione”.