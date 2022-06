Baiocchini: "Pobega può rimanere come sostituto di Bakayoko. Caldara è in uscita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuele Baiocchini, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione relativa a tutti i prestiti rossoneri: "I rossoneri devono tenere alcuni prestiti. Per esempio, Pobega è un giocatore che può rimanere come sostituto di Bakayoko, dato che il Milan interromperà il prestito biennale con il Chelsea. Adli, preso lo scorso anno dal Bordeaux, rientra. Caldara, che ha fatto un buon campionato a Venezia, è in uscita. E poi ci sono una serie di giovani che potrebbero essere piazzati in prestito".