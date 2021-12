Bakayoko a Milan TV: "Vogliamo vincere per restare in alto in classifica"

Oggi Tiémoué Bakayoko giocherà titolare a centrocampo al fianco di Franck Kessie. Nel pre match di Milan-Salernitana, il centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dicendo: “Spediamo di raggiungere i 3 punti quest’oggi per restare in alto in classifica in Serie A. Sono pronto a giocare per aiutare la squadra a vincere”.