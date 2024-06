Ballottaggio Leao-Felix per l'esordio del Portogallo a Euro 2024

Il Portogallo sarà l'ultima squadra a esordire a Euro 2024. I lusitani questa sera alle ore 21 chiuderanno il programma della prima giornata della competizione affrontando al Repubblica Ceca, in un girone che vedrà confrontarsi alle 18 la Turchia e la Georgia. In casa rossonera c'è ovviamente grande attesa per Rafael Leao che potrebbe fare il suo esordio anche da titolare della squadra allenata da Roberto Martinez. Secondo quanto riportano i media potoghesi, però, il 10 rossonero è al centro di un ballottaggio con Joao Felix. La rivista A Bola dà in vantaggio l'esterno del Barcellona, O Jogo invece mette il milanista dal primo minuto.

Questo il probabile undici titolare del Portogallo:

PORTOGALLO secondo O Jogo (3-4-3): Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Goncalo Inacio; Dalot, Joao Neves, Bruno Fernandes, Cancelo; Bernardo Silva, Ronaldo, Rafa Leao.

PORTOGALLO secondo A Bola (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Ronaldo, Joao Felix.