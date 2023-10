Balotelli: "Mancata convocazione in Nazionale? Non è una scelta di Mancini. Qualcuno nei piani alti..."

Mario Balotelli, ex Milan ed Inter oggi all’Adana Demirspor, è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it su Twitch: “Mi sono preso la responsabilità del fatto che la Nazionale non sia andata ai Mondiali anche senza andarci, e solo perché alcuni senatori non hanno avuto il coraggio di metterci la faccia. Dopo i giorni dello stage avevo parlato con Mancini, e mi dissero che era quasi sicura la mia convocazione. Dopo non avermi convocato, non hanno risposto più al telefono, e non mi hanno mai spiegato perché.

Mancini mi ha sempre voluto bene, ma quando entri da allenatore della Nazionale si fa quasi fatica a scegliere, perché magari alcuni giocatori non vogliono Balotelli. La non convocazione non è stata una scelta sua, sono sicuro al 100%. Qualcuno nei piani alti, o nella stessa Nazionale, non mi voleva più, ma non Mancini”.