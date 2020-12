Balzaretti: "Theo è un difensore ma ha i numeri offensivi di un centrocampista o un attaccante"

All'intervallo di Milan-Lazio, con il punteggio ancora di 2-1 per i rossoneri, FedericoBalzaretti ha paralto così di Theo. Il giornalista di DAZN è stato profetico: “Theo è sicuramente tra i terzini più in forma e i più in crescita d’Europa, sicuramente con molti margini. In campo aperto è il più forte di tutti, è migliorato molto in fase difensiva con Stefano Pioli. È quello più in forma in questo momento e contro il Sassuolo si è visto. Ha i numeri di un centrocampista o di un attaccante ma è un difensore”.