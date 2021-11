Barella e Tonali, i volti italiani del derby di Milano. E possibili compagni di Nazionale

Il Derby di Milano, mai come quest'anno decisivo per lo Scudetto, parla un po' più italiano rispetto al solito. Merito dell'Inter che negli anni ha puntato anche sui giovani di casa nostra, ma anche del Milan, bravo a convincersi a puntare più su Tonali e non lasciarlo andare via dopo una stagione tutt'altro che positiva. Tre anni di differenza - e di esperienza - ma la sensazione che possano essere complementari e che, in Nazionale, riescano prima o poi a giocare insieme. Uno più difensivo, con una corsa alla Gattuso dei tempi che furono, l'altro più incursore, già vincitore di un Europeo (con un gol al Belgio di discreta fattura) e di uno campionato.

Per Sandro Tonali c'è stata una situazione non troppo comune nel calcio. Il Milan gli ha chiesto di ridursi lo stipendio perché venisse riscattato dal Brescia, dopo un'annata quantomeno particolare. La scelta non ha tardato ad arrivare, perché Tonali ha accettato la decurtazione dell'ingaggio pur di rimanere in rossonero. Buona scelta, visto quanto mostrato finora: all'altezza dei titolari, forse anche meglio di loro, per una crescita che difficilmente si poteva anche solo immaginare.