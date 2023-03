Baresi a Mediaset: "Abbiamo le possibilità di creare problemi al Napoli. Dovremo alzare il livello"

MilanNews.it

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Intervistato a Mediaset, Franco Baresi ha parlato così del sorteggio dei quarti di Champsions che vede i rossoneri sfidare il Napoli: "Il Napoli sarà difficile, sta facendo un grande percorso e saranno partite aperte. Dovremmo essere bravi, alzare il livello e fare grandi prestazioni. Le competizioni europee sono particolari. Il Napoli sta dimostrando di essere superiori a tutti, ma il Milan ha una storia e possiamo giocarcela fino in fondo".



Sull'avversario: "Osimhen è un grande attaccante, fa gol in tutto i modi. Bisogna tenerlo lontano dall'area. Il Napoli crea occasioni, ha qualità, c'è Kvara sull'esterno, Zieliniski, Lobotka... è una squadra da tenere in considerazione e sappiamo quali sono le loro qualità".