Baresi a Sky: "L'Inter è favorita, noi vogliamo diventarlo"

In occasione del Premio Gentleman Fair Play, in cui è stato premiato come “Gentleman Platinum”, Franco Baresi parla del derby e del Milan in generale ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Il derby arriva un po’ troppo preso? “Forse, però va accettato. Il derby è molto sentito, le due squadre stanno bene. L’Inter ci ha sempre fatto soffrire quindi sappiamo le difficoltà che potremmo incontrare, ma anche noi stiamo bene e abbiamo fiducia. Sappiamo tutti che il derby è imprevedibile”.

Su Thiaw: “Credo che abbia già dimostrato di poter giocare nel Milan. Ha fisicità, personalità e sono sicuro che sarà tranquillo e farà la sua parte come ha già dimostrato l’anno scorso e all’inizio di quest’anno. È un punto fermo, importante, giovane e ha questa grande mentalità. Ha questa forte personalità che lo aiuta”.

Ti piace questo Milan rinnovato? “Il Milan è cambiato, sono arrivati nuovi giocatori e sappiamo tutti che non è semplice inserirsi nel nostro calcio. Però abbiamo iniziato bene e abbiamo fiducia. Sappiamo che c’è l’Inter dall’altra parte che è la favorita, ma noi vogliamo diventarlo. La squadra ha dimostrato di fare un buon calcio e questo vogliamo continuare a fare”.

Juventus, Inter e Napoli hanno qualcosa in più? “L’Inter è partita forte ed è a punteggio pieno come noi. Sappiamo che hanno una rosa molto importante che ci ha sempre creato problemi. Loro sono i favoriti ma noi vogliamo diventarlo. Poi chiaro ci sono anche Napoli e Juventus, sarà una bella lotta. Mi auguro che il Milan riesca ad essere competitivo fino in fondo, poi è chiaro che ci sono tanti fattori che possono capitare in una stagione”.

Il rendimento di Kalulu e Tomori: “Il Milan gioca un calcio molto propositivo e offensivo, quindi i difensori devono avere qualità importanti. I nostri difensori le hanno. Tante volte giochiamo molto alti e a uomo, quindi credo che Tomori, Kalulu e Thiaw siano dei centrali che possono fare questo calcio. Può capitare di fare errori, ma chi non li fa? Ho piena fiducia in loro, la nostra difesa quando sta bene è difficile da superare”.