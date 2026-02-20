Baresi sulle sue condizioni di salute: "Sto benino. Ho ripreso a frequentare San Siro ed è già un bel passo avanti"

vedi letture

Franco Baresi, grande ex capitano rossonero e attuale vice-presidente onorario del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale nella quale ha parlato anche delle sue condizioni di salute: "Come sto? Benino, dai. Ho ripreso a frequentare San Siro ed è già un bel passo avanti". Oltre a chiedergli come sta, spesso i tifosi milanisti che lo fermano per strada gli domandano quando il Milan tornerà vincente come ai tempi di Silvio Berlusconi:

"La mia risposta è molto sincera: sarà difficile ripetere quel ciclo di successi. Ma c'è una spiegazione: il calcio nel frattempo è cambiato, le proprietà dei club storici italiani hanno cambiato assetto, la concorrenza europea si è arricchita di nuovi protagonisti, specie in Inghilterra. Eppure posso rassicurare tutti: il Milan resterà un club storico per bacheca e tradizione, e sta lavorando sodo per alzare la sua competitività".